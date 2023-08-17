РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

У черкесских детишек будет первый комикс по мотивам народных сказок

У черкесских детишек будет первый комикс по мотивам народных сказок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже в апреле следующего года на прилавках книжных магазинов в Карачаево-Черкесии появится в продаже новый сборник народных сказок, но он будет разительно отличаться от прежних, поскольку впервые выйдет в формате комиксов.

Вскоре в Карачаево-Черкесии будет выпущен новый сборник для детей, в который войдут пять сказок народов республики. Отличаться он будет тем, что впервые эти сказки будут адаптированы в формат комиксов, рассказала координатор проекта "Кавказ в картинках" Ася Байрамукова.

"При поддержке Президентского фонда культурных грантов команда проекта привлечет специалистов и адаптирует текст пяти сказок субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии - русских, карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев - под комиксы"

- Ася Байрамукова

Новое издание поможет популяризировать народный фольклор региона у самых "сложных" читателей в возрасте от 6 до 9 лет – когда картинки воспринимаются лучше, чем буквы, и хоть тираж его небольшой – всего 2 тыс экземпляров, книга получит своего читателя. Ведь ее передадут в детские сады и школы, центры развития детей и социальные центры, а также в республиканские и районные библиотеки, передает ТАСС.

Выпустят новый сборник в апреле 2024 года, его выход отметят викторинами на знание народных сказок во всех районах и городах республики.

"После того, как сборник будет напечатан, стартует большая кампания, направленная на то, чтобы как можно больше детей и их родителей узнали, что появился такой вот уникальный сборник… в интересном, популярном и ярком формате", - отметила Байрамукова, напомнив, что в регионе нет ни одного современного сборника сказок его народов для детей.

Что хранят библиотеки исламского мира

Что хранят библиотеки исламского мира

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version