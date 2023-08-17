У черкесских детишек будет первый комикс по мотивам народных сказок

Опубликовано: 16:14, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в апреле следующего года на прилавках книжных магазинов в Карачаево-Черкесии появится в продаже новый сборник народных сказок, но он будет разительно отличаться от прежних, поскольку впервые выйдет в формате комиксов.

Вскоре в Карачаево-Черкесии будет выпущен новый сборник для детей, в который войдут пять сказок народов республики. Отличаться он будет тем, что впервые эти сказки будут адаптированы в формат комиксов, рассказала координатор проекта "Кавказ в картинках" Ася Байрамукова.

"При поддержке Президентского фонда культурных грантов команда проекта привлечет специалистов и адаптирует текст пяти сказок субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии - русских, карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев - под комиксы"

- Ася Байрамукова

Новое издание поможет популяризировать народный фольклор региона у самых "сложных" читателей в возрасте от 6 до 9 лет – когда картинки воспринимаются лучше, чем буквы, и хоть тираж его небольшой – всего 2 тыс экземпляров, книга получит своего читателя. Ведь ее передадут в детские сады и школы, центры развития детей и социальные центры, а также в республиканские и районные библиотеки, передает ТАСС.

Выпустят новый сборник в апреле 2024 года, его выход отметят викторинами на знание народных сказок во всех районах и городах республики.

"После того, как сборник будет напечатан, стартует большая кампания, направленная на то, чтобы как можно больше детей и их родителей узнали, что появился такой вот уникальный сборник… в интересном, популярном и ярком формате", - отметила Байрамукова, напомнив, что в регионе нет ни одного современного сборника сказок его народов для детей.