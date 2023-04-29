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Тысячи несогласных с судебной реформой вышли на улицы Израиля

Протесты против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Израиле прошли массовые протесты, приуроченные к открытию летней сессии Кнессета. Собравшиеся выразили свое несогласие с готовящейся судебной реформой.

В субботу в Израиле прошли многочисленные протестные акции, участники которых выражали несогласие с запланированной коалицией главой правительства страны Биньямином Нетаньяху. Протесты были приурочены к открытию летней сессии парламента Израиля.

Кроме того, организаторы митингов отмечали, что таким образом отвечают на массовый митинг сторонников судебной реформы, который был проведен у здания Кнессета в Иерусалиме в четверг.

Напомним, что представители оппозиции выражают опасения по поводу того, что реформа несет угрозу основам демократического строя.

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