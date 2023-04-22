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Президент Израиля отказался уходить в отставку

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Конфликт вокруг правовой революции – это «самый серьезный внутренний кризис с момента создания Израиля». Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог, отметив, что несмотря на напряженную ситуацию, в отставку уходить он не собирается.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что после поддержки правовой реформы, продвигаемой коалицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он слышал неоднократные призывы уйти в отставку, однако не сделал этого, так как «пользуется доверием у населения».

«Я пользуюсь большим общественным доверием со стороны всех слоев населения. Мне были даны различные предложения относительно того, какие действия я могу предпринять, и было также это предложение. Я отверг это, и мне это вообще показалось неправильным»

– сказал он.

В то же время Герцог отметил, что конфликт вокруг правовой революции – это «самый серьезный внутренний кризис с момента создания Израиля».

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