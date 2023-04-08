«Израиль переживает величайший национальный кризис»

Опубликовано: 19:11, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Бывший глава израильского правительства Яир Лапид раскритиковал действия нынешнего премьера. Он заявил, что сейчас Израиль – это «израненная, воспаленная, сбитая с толку страна». Однако выход из ситуации есть.

Экс-премьер министр Израиля, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид в публикации, посвященной 100 дням правительства Биньямина Нетаньяху, выразил уверенность в том, что страна переживает величайший национальный кризис в истории.

Рассказав о достижениях своего правительства, Лапид констатировал, что сейчас Израиль – «израненная, воспаленная, сбитая с толку страна».

«Мы никогда не видели такого быстрого разрушения ценностей. Теракт следует за терактом. Экономика рушится, инфляция стремительно растет, технологические компании покидают Израиль, а стоимость жизни постоянно дорожает… но ничто из этого, похоже, не интересует правительство»

– посетовал оппозиционер.

По словам Лапида, Нетаньяху потерял политическую самостоятельности, и от имени премьера сейчас говорят его министры Левин, Смотрич и Бен-Гвир (министр юстиции Израиля Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир – прим.ред.).

Далее Лапид отметил, что провальная политика коалиции Нетаньяху привела не только к разрушениям, есть и положительные моменты. В частности, трудности объединили страну, способствовали появлению либерального политического лагеря.

«За 100 дней в Израиле родился огромный либеральный лагерь, который настаивает на защите страны и ее ценностей. Мы видели, как люди правого, левого и центристского толка объединялись для спасения Израиля. Мы любим эту страну и готовы изменить нынешнюю ситуацию»

– подытожил оппозиционер.