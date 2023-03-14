Вестник Кавказа

Тысячи гектаров чайных плантаций восстановлено в Грузии

Чайная плантация
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Чайные плантации в Грузии продолжают восстанавливать при поддержке государства: за период существования госпрограммы было реабилитировано более 1,2 га. Это способствует экспорту и развивает внутренний рынок.

Благодаря государственной поддержке грузинского чая было реабилитировано свыше 1,2 тыс га плантаций, рассказал замминистра сельского хозяйства Соломон Павлиашвили.

«Наша главная задача – стимулировать экспорт и находить новые рынки. Для продвижения грузинского чая государство реализует программу реабилитации чая. Наряду с этим мы также помогаем фермерам соответствующей техникой»

- Соломон Павлиашвили

Постепенно чай от грузинских производителей становится популярнее на местном рынке и занимает четверть от общего числа продукции, отметил глава Ассоциации производителей чая Тенгиз Сванидзе.

Ранее он сообщил о том, что производители чая в Грузии сталкиваются с серьезной проблемой сбыта собственной продукции. Из-за низких цен на экспортные товары, они не могут продать чай даже по себестоимости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия заработала $26 млн на персиках и нектаринах

Грузия заработала $26 млн на персиках и нектаринах

Впервые с 2022 года человек умер от бешенства в Грузии

Впервые с 2022 года человек умер от бешенства в Грузии

Экспорт персиков принес Грузии свыше $20 миллионов

Экспорт персиков принес Грузии свыше $20 миллионов

Экспорт персиков в Россию принес Грузии $10 млн

Экспорт персиков в Россию принес Грузии $10 млн

Персики принесли Грузии $4 млн за два месяца

Персики принесли Грузии $4 млн за два месяца

Лучший мед производят в Грузии - итоги турнира

Лучший мед производят в Грузии - итоги турнира

Две известные достопримечательности осветят по-новому в Грузии

Две известные достопримечательности осветят по-новому в Грузии

Чем Грузия загрязняет воздух?

Чем Грузия загрязняет воздух?

В Грузии в Черном море заработают подводные рыбозаводы

В Грузии в Черном море заработают подводные рыбозаводы

Грузия увеличила экспорт сельхозпродукции

Грузия увеличила экспорт сельхозпродукции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы