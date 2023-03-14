Тысячи гектаров чайных плантаций восстановлено в Грузии

Чайные плантации в Грузии продолжают восстанавливать при поддержке государства: за период существования госпрограммы было реабилитировано более 1,2 га. Это способствует экспорту и развивает внутренний рынок.

Благодаря государственной поддержке грузинского чая было реабилитировано свыше 1,2 тыс га плантаций, рассказал замминистра сельского хозяйства Соломон Павлиашвили.

«Наша главная задача – стимулировать экспорт и находить новые рынки. Для продвижения грузинского чая государство реализует программу реабилитации чая. Наряду с этим мы также помогаем фермерам соответствующей техникой»

- Соломон Павлиашвили

Постепенно чай от грузинских производителей становится популярнее на местном рынке и занимает четверть от общего числа продукции, отметил глава Ассоциации производителей чая Тенгиз Сванидзе.

Ранее он сообщил о том, что производители чая в Грузии сталкиваются с серьезной проблемой сбыта собственной продукции. Из-за низких цен на экспортные товары, они не могут продать чай даже по себестоимости.