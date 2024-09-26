Грузия столкнулась с проблемой сбыта чая

Производители чая в Грузии продолжают испытывать трудности в сбыте собственной продукции. Причина – низкие цены у зарубежных поставщиков.

Грузинские фермеры, производящие чай, не могут сбыть продукцию не только в самой стране, но и за рубежом, рассказал президент Ассоциации производителей чая Тенгиз Сванидзе.

Он отметил, какие действия могут исправить ситуацию.

«Необходимо задействовать вопросы маркетинга, а государству — больше помогать бизнесу. В Грузии на сетевых рынках присутствует как грузинская, так и импортная чайная продукция, но на долю грузинского чая приходится лишь 25% от общей доли продаж»

- Тенгиз Сванидзе

Проблемы у грузинских производителей чая связаны с разницей в ценах с импортными товарами, а не из-за плохого качества продукции или непривлекательной упаковки, добавил Сванидзе.

Чайный бизнес в Грузии

Импортный чай ввозится в Грузию по сниженным ценам, поэтому местные производители не смогут сбыть продукцию даже по себестоимости.

Грузинские власти ввели программу восстановления чайных плантаций, благодаря которой часть вырубленных насаждений была восстановлена. Тем не менее, из-за проблем в чайном бизнесе плантации начинают снова увядать, и владельцы находят им другое применение.

«Мы сможем серьезно конкурировать с импортным чаем, если будет чуть больше помощи»

- Тенгиз Сванизде