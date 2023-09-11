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Турпоток в Турцию может оказаться выше прошлогоднего

Турпоток в Турцию может оказаться выше прошлогоднего
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 2022 года в Турции побывали 5,2 млн россиян, в этом году турпоток будет таким же или на 10-15% выше. Благоприятно сказывается долгий пляжный сезон и обилие прямых рейсов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что поток туристов из России в Турцию в этом году может немного превысить показатели прошлого года.

«За семь месяцев этого года в Турции побывало 3,5 млн россиян. Август также дал хорошие цифры, на сентябрь-октябрь мы видим традиционно высокий спрос. <…> Цены в это время все-таки ниже летних, а большой объем перевозки позволяет туроператорам делать интересные предложения»

– вице-президент РСТ Дмитрий Горин

Всего за прошлый год на отдыхе в Турции побывали 5,2 млн россиян. В этом году погода позволяет продлить сезон примерно до ноября.

«Рассчитываем, что ближайшие месяцы покажут хорошую статистику по российскому турпотоку в эту страну. И по итогам мы выйдем на показатели прошлого года – 5,2 млн человек или даже превысим их»

– Горин

Хорошему потоку туристов в завершении сезона способствуют скидки отелей. В РСТ предполагают, что год может завершиться даже приростом турпотока на 10-15%.

Погода позволяет Турции продлить туристический сезон

Погода позволяет Турции продлить туристический сезон

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