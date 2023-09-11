В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что поток туристов из России в Турцию в этом году может немного превысить показатели прошлого года.
«За семь месяцев этого года в Турции побывало 3,5 млн россиян. Август также дал хорошие цифры, на сентябрь-октябрь мы видим традиционно высокий спрос. <…> Цены в это время все-таки ниже летних, а большой объем перевозки позволяет туроператорам делать интересные предложения»
– вице-президент РСТ Дмитрий Горин
Всего за прошлый год на отдыхе в Турции побывали 5,2 млн россиян. В этом году погода позволяет продлить сезон примерно до ноября.
«Рассчитываем, что ближайшие месяцы покажут хорошую статистику по российскому турпотоку в эту страну. И по итогам мы выйдем на показатели прошлого года – 5,2 млн человек или даже превысим их»
– Горин
Хорошему потоку туристов в завершении сезона способствуют скидки отелей. В РСТ предполагают, что год может завершиться даже приростом турпотока на 10-15%.