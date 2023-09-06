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Погода позволяет Турции продлить туристический сезон

Погода позволяет Турции продлить туристический сезон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У Турции есть шанс улучшить доходы от туризма - хорошая погода продлит высокий сезон. Самые частые гости в Турции традиционно россияне и граждане Германии.

Туристический сезон в Турции может в 2023 году оказаться дольше ожидаемого благодаря погодным условиям.

"Наша страна пережила очень болезненные события. После этого потоки бронирований шли медленно. После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен"

– вице-президент турецкой Федерации отельеров Мехмет Ишлер

По его мнению, стране получится достичь поставленной цели в 60 млн гостей. В Турцию больше всего отдыхающих приезжает из Германии, второе место занимает Россия. В текущем турсезоне отмечен спрос на туры среди граждан Китая, передает «Анадолу».

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