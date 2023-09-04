Сколько россиян посетило Турцию в 2023 году? Ответ Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о визите 3,5 млн россиян в Турцию в текущем году. По его словам, данная цифра к концу года увеличится.
В этом году Турция приняла порядка 3,5 млн отдыхающих из России, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"За первые 7 месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Он выразил надежду, что к концу 2023 года данная цифра увеличится.
Подводя итог своего визита в Сочи, глава республики отметил, что Россия и Турция намерены укреплять сотрудничество во всех сферах. Он также назвал Владимира Путина своим "дорогим другом".