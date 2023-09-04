Путин угостил Эрдогана барабулькой

Опубликовано: 16:35, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президенты России и Турции провели первый раунд переговоров в Сочи в расширенном составе. За этим переговорным этапом последовал обед с деликатесами из блюд местной кухни.

Корреспонденты, освещающие встречу лидеров Турции и РФ в Сочи обнародовала меню обеда, которым угощались главы государств в перерыве между переговорными раундами.

Так, стало известно, что главам государств был предложен салат с форелью, приправленный авокадо. Также можно было отведать филе барабульки с харчо. На горячее лидерам подали запеченного на гриле ягненка и кефаль в обрамлении овощей. Меню предоставили РИА Новости.

Напомним, что в эти минуты в Сочи продолжаются переговоры глав России и Турции. В настоящее время завершилась встреча в расширенном составе с участием делегаций, далее лидер проведут встречу в узком составе.

По словам пресс-секретаря российского лидера, состоявшийся переговорный раунд прошел крайне конструктивно.

«Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений»

– Дмитрий Песков

Известно, что по результатам переговоров подписание документов не планируется.