Турпоток из России в Анталью за год составил менее 3,5 млн человек

Поток российских туристов в Анталью все еще не достиг допандемийных показателей, однако российские туристы остаются доминирующими на курорте. За 2023 год курортный регион посетили менее 3,5 млн россиян.

В 2023 году в турецкой Анталье отдохнули почти 3,5 млн россиян, это меньше, чем в допандемийные времена.

"С 1 января по 31 декабря 2023 года наибольшее количество иностранных туристов прибыло на курорты Антальи из России – 3 461 762 человека. Турпоток из России вырос на 14,1% по сравнению с 2022 годом"

– АТОР

Россия поставила в Анталью больше всего туристов. Второе место по турпотоку занимает Германия - 3,4 млн человек, в тройку вошла также Великобритания - 1,4 млн путешественников.

При этом только российский турпоток в 2023 году не восстановился до уровня 2019 года, он остается на 38% ниже, чем в допандемийное время.

Всего Анталья в прошлом году приняла 15,7 млн иностранцев, это почти на 3% больше, чем в 2019 году и является новым рекордом.