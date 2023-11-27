Анталья поставила авиарекорд в последнюю неделю года

Еще одним туристическим рекордсменом оказалась Анталья: ее аэропорты в последнюю неделю декабря приняли необычайно большое число туристов, пожелавших отметить Новый год на турецком курорте.

Туристическая управа Антальи рассказала об установлении рекорда по туристическому потоку в местных аэропортах в последнюю неделю года.

За неделю воздушные гавани Антальи успели принять 121139 пассажиров, то есть в среднем по 17305 пассажиров в день.

В туристической управе отметили, что в целом в декабре в Анталью прибыло больше туристов, чем обычно – рост пассажиропотока в аэропортах составил 7%, составив 302505 пассажиров, или 9758 пассажиров в день.

Предоставившие статистику чиновники также обратили внимание, что за 4 года число прилетающих в Анталью в декабре туристов увеличилось на треть.