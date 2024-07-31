Турнир по триатлону в горах стартует в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария примет турнир по триатлону – "Эльбрусмен". Первенство стартует 17 сентября. Отличительной особенностью турнира станет то, что стандартные для триатлона дисциплины – бег, плавание и велогонка – будут проходить с постоянным набором высоты.

В горной Кабардино-Балкарии в сентябре состоится уникальное спортивное событие – турнир по триатлону под названием "Эльбрусмен". Это соревнование, которое ставит перед участниками настоящий экстремальный вызов: спортсменам предстоит преодолеть расстояния в трех дисциплинах: заплыв в открытой воде, велосипедная гонка и, конечно, бег по горной местности. Однако главная сложность закачается в том, что все соревнования проходят с постепенным набором высоты. В общей сложности они поднимутся на 6,5 тыс метров.

„Эльбрусмен“ будет одной из самых сложных однодневных гонок в мире и самой высокогорной, именно этот параметр позволит нам установить мировой рекорд. 80 участников, 50 из которых выступят в индивидуальном зачете, а 30 — в групповом, приедут со всей страны и зарубежья. Уже заявились Казахстан, Белоруссия, Голландия, Киргизия, Россия представлена большим количеством регионов от Урала до Владивостока, в их числе чемпионы Европы и России Андрей Брюханков и Евгений Романенков"

– президент Федерации триатлона КБР Руслан Апшев

Турнир не только проверит выносливость и стойкость участников, но и предоставит им возможность побить мировой рекорд. За годы проведения турнира многие спортсмены смогли обновить свои достижения и установить новые стандарты в мире триатлона.