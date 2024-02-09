Турнир Большого шлема по дзюдо стартовал в Баку

Соревнования "Большого шлема" в Баку будут длиться три дня. В течение этого времени сотни дзюдоистов из более чем 60 стран мира определят победителей в 14 весовых категориях.

Сегодня в Баку стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо. Третий по счету этап "Мирового тура" в сезоне-2024 проходит всего через две недели после парижского турнира.

Соревнования продлятся с 16 по 18 февраля. В них примут участие 404 спортсмена из 62 стран мира.

Российские дзюдоисты будут выступать в Баку в статусе нейтральных индивидуальных атлетов. Всего в азербайджанскую столицу приедут 24 россиянина. Азербайджан будет представлен на турнире 33-ю дзюдоистами, Грузия – 20-ю, Турция – 6-ю.

Чем важен турнир в Баку?

Соревнования "Большого шлема" в Азербайджане входят в число квалификационных турниров на Олимпийские игры. Это значит, что в Баку атлеты будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду в Париже, которая состоится этим летом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Квалификационные турниры на ОИ-2024 завершатся 23 июня 2024 года. К этому времени определится топ-17 рейтинга: эти страны получат по 1 квоте для каждой из весовых категорий (всего 14). Кроме того, 100 квот распределят по континентальному принципу (определенное количество квот на каждый континент), а еще 15 раздаст по принципу универсальности трехсторонняя комиссия.

Квалификация на Олимпиаду-2024

Квалификация на Игры в Париже началась 24 июня 2022 года. С тех пор дзюдоисты набирают очки для Мирового рейтинга, по итогам которого будут распределяться квоты на ближайшую Олимпиаду. Франция уже получила квоты на правах страны-хозяйки. Всего же на ОИ-2024 приедут 372 дзюдоиста из разных стран мира.

© Фото: сайт Федерации дзюдо России

Предыдущий турнир "Большого шлема"

Второй этап "Мирового тура" прошел в Париже 2-4 февраля. Лучше всех на нем выступили спортсмены из следующих стран:

– Франция (6 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей);

– Япония (3 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы");

– Германия (2 золотых).

Россияне, участвовавшие в соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали 1 бронзовую медаль. Представители Азербайджана добыли 2 серебряные медали, Грузии – 1 серебряную, Турции – 1 золотую и 1 серебряную.