Туристы заблудились в сочинском ущелье

Опубликовано: 21:18, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ЮРПСО

ЧП произошло в Сочи сегодня. Двое отдыхающих пренебрегли штормовым предупреждением и отправились на прогулку в Агурское ущелье. Уже на месте они поняли, что им нужна помощь.

Двое мужчин заблудились во время прогулки в Агурском ущелье в Сочи, об инцидента рассказали в ЮРПСО.

"Спасатели выехали в Агурское ущелье, где "застряли" два туриста"

– пресс-служба отряда

Молодые люди решили совершить небольшое путешествие. Не смутило их и то, что на курорте действует штормовое предупреждение, и на курорте возможны дожди, грозы, град, в горах - сели.

Однако, уже погуляв, туристы поняли, что обратный путь для них теперь недоступен, так как они потерялись. А искать дорогу самостоятельно в сложных погодных условиях они побоялись и поэтому обратились к спасателям.