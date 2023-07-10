РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Туристы заблудились в сочинском ущелье

Агурское ущелье. Архивное фото
© Фото: ЮРПСО
ЧП произошло в Сочи сегодня. Двое отдыхающих пренебрегли штормовым предупреждением и отправились на прогулку в Агурское ущелье. Уже на месте они поняли, что им нужна помощь.

Двое мужчин заблудились во время прогулки в Агурском ущелье в Сочи, об инцидента рассказали в ЮРПСО.

"Спасатели выехали в Агурское ущелье, где "застряли" два туриста"

– пресс-служба отряда

Молодые люди решили совершить небольшое путешествие. Не смутило их и то, что на курорте действует штормовое предупреждение, и на курорте возможны дожди, грозы, град, в горах - сели.

Однако, уже погуляв, туристы поняли, что обратный путь для них теперь недоступен, так как они потерялись. А искать дорогу самостоятельно в сложных погодных условиях они побоялись и поэтому обратились к спасателям.

Спасатели ищут в горах Северной Осетии сорвавшихся туристов

Спасатели ищут в горах Северной Осетии сорвавшихся туристов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
655 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version