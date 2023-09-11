Туристы стали гораздо чаще выбирать отдых в Карачаево-Черкесии

Турпоток в КЧР за лето значительно вырос относительно прошлого года. Точную статистику и самые популярные направления назвали в Минтуризма республики.
Карачаево-Черкесию для отдыха выбрали за период с июня по август текущего года почти 390 тыс туристов, рассказали в республиканском министерстве туризма.
"За три летних месяца 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили 389 тыс. гостей, что на 11% превышает аналогичные показатели 2022 года"
– ведомство
Глава Минтуризма назвал причины роста турпотока. По словам Расула Текеева, такого результата удалось добиться за счет инвестпроектов, создания новых туристических объектов и последовательной работе над увеличением привлекательности КЧР для туристов.
Самые посещаемые места в Карачаево-Черкесии
В министерстве также рассказали, куда туристы ездят чаще всего.
Этим летом топ-3 самых популярных локаций выглядел так:
- Домбай – здесь отдохнули 190 тыс туристов;
- курорт Архыз принял более 150 тыс гостей,
- в туркомплексе "Медовые водопады" отдохнули 45 тыс человек.