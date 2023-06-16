Самые красивые водопады Карачаево-Черкесии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что собой представляют Чучхурский, а также Медовые, Софийские, Суфруджинские водопады и как до них добраться - расскажем в этом материале.

Карачаево-Черкесия — маленькая, но очень красивая республика в предгорьях северо-западного Кавказа. Более 80% ее территории занимают горы, в том числе самая высокая точка Европы — Эльбрус (5642 метров). Множество рек, водохранилищ, высокогорных озер стало источником для большого числа водопадов, привлекающих путешественников. Созерцание кристально чистой воды, падающей с ледников и высокогорья, буквально гипнотизирует туристов. В этом материале - лишь некоторые, наиболее притягательные для туристов водопады.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Софийские водопады

Взяли название у реки София длиной 158 км. Благодаря водам Софийских водопадов питаются равнины не только Карачаево-Черкесии, но и Ставрополья. С Софийского ледника с высоты 3637 м над уровнем моря несется 9 потоков воды, образующих Софийские водопады. Они расположены последовательно, с северо-запада на юго-восток. Самый высокий - 90 метров. В второй половине лета, во время активного таяния ледника вода приобретает наибольшую мощь. Тогда у водопада цветут рододендроны и анемоны, желтый девясил, розовый горец, у подножия хребта ярко зеленеет трава.

Как добраться до Софийских водопадов?

Добираться удобнее всего на внедорожнике, который можно арендовать, в том числе с водителем, в Архызе. Но если вы не бойтесь экспериментировать - пешком, на лошади или на своей машине - каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Главное - наслаждайтесь красотами и не забудьте сделать фотографии!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медовые водопады

Кто любит проводить лето в Кисловодске, наверняка знаком с этим волшебным местом - комплексом Медовые водопады. Расположен он в 7 км от Замка коварства и любви. Водопады находятся на реках Эчки-Баш и Аликоновка. на Аликоновке расположено три водопада - Чертова Мельница, Жемчужный и Секретный. Остальные два - Малый Медовый (его еще называют Змейкой) и Большой Медовый - на Эчки-Баш. Прекрасно и ущелье водопадов: с одной стороны горы, покрытые травой, с другой - доломитовые скалы. Пеший путь к водопадам даст возможность любоваться живописными пейзажами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на общее семейство, каждый из водопадов имеет свою визитную карточку. Самый большой - Медовый - обрушивает свои воды с высоты 18 метров. Его сосед - водопад Жемчужный – его капли напоминают россыпи жемчуга. Среди скал прячется Секретный. Водопад Змейка неспешно плетет свои водяные косы. И, наконец, Чертова Мельница самый громкий из всех. Специально проложенная дорожка соединяет Большой Медовый водопад с остальными.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему водопады Медовые?

Когда-то здесь обитало много диких пчел, но со временем из-за достаточно холодных зим, пчелы пропали, а название осталось.

Как добраться до Медовых водопадов?

Добираться до водопадов удобно на автомобиле или экскурсионными автобусами из Кисловодска. Билет на территорию комплекса обойдется не более 100 рублей на человека.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суфруджинские водопады

Над поселком Домбай высится гора Суфруджу (3871 м), в окрестностях которой находятся крупные ледники и водопады. Суфруджинский водопад состоит из трех каскадов. Самый мощный из них - Средний, вода которого несется с высоты 100 метров в ущелье Аманауз. Зимой водопад замерзает и каждый раз принимает непохожие друг на друга формы. На пути к Суфруджинским водопадам можно увидеть разнообразные природные минералы - кварц, сера, базальт и др.

Как добраться до Суфруджинских водопадов?

Дорога к водопадам непростая, без проводников в путь отправляться не стоит. Пеший маршрут составляет 5,8 км, но в силу географической сложности время в пути может составить до 6-7 часов. Дорога пролегает через ущелье Аманауз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чучхурский водопад

В отличие от Суфруджинских водопадов добраться до реки Чучхур (в переводе "Брыкающийся жеребец), опрокидывающей свои воды со склонов горы Домбай-Ульген, проще. Потому здешнее ущелье посещает большее количество туристов и любителей природы. Высота каскада Чучхурского водопада составляет 12 метров. В силу особенностей каньона Домбай-Ульген, где он расположен, звук падающей воды слышен путнику задолго до того, как он появляется в поле зрения человека. Но вид поражает еще больше - с гор несется белоснежная пена, окаймленная изумрудной травой.

Как добраться до Чучхурского водопада?

Добраться до Чучхура относительно просто из поселка Домбай. Шестикилометровая прогулка вдоль реки легко приведет вас желанной точке. Маршрут пойдет по субальпийским лугам. Тропинку окружают травы высотой до трех метров. Далее проходим болотистые поляны и места, где еще лежат островки снега, не поддающиеся летнему солнцу. Там можно встретить заросли рододендрона и можжевельника, им не страшны холода, и весенние первоцветы, которые по срокам должны давно отцвести. Преодолев небольшой подъем, вы выйдете на небольшую поляну, откуда хорошо виден низвергающийся поток, затем подойдете к первому каскаду Чучхорского водопада.

Мельчайшая водяная пыль наполняет все вокруг необыкновенной свежестью. Передохните, и в путь – ко второму каскаду. Этот участок маршрута сложнее, но сам поток намного зрелищнее. Вы увидите потрясающую панораму: Алибекское ущелье, Птышскую долину и ледник. Туристы, увидевшие вблизи могучие пенные потоки, нисколько не пожалеют, что проделали этот путь.

Карачаево-Черкесия - горный регион, поэтому не забудьте взять с собой вещи для похода

теплую одежду и обувь,

палатку,

спальный мешок,

воду,

еду,

средства от насекомых,

карту и компас

Из-за близости к абхазской границе необходимо иметь при себе паспорт.