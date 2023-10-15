Туристы из стран Средней Азии продолжают отдыхать в Азербайджане

Турпоток из Средней Азии в Азербайджан стремительно увеличился. За 10 месяцев этого года страну посетили свыше 108 тыс туристов. Больше всего туристов прибыло из Казахстана.

С начала года в Азербайджане побывало 108 516 туристов из стран Средней Азии, приводит данные Госагентство Азербайджана по туризму.

Сегодняшние показатели на 85% превышают прошлогодние показатели - 58 707 человек. Лидером по числу туристов стал Казахстан, откуда приехало 47 867 человек. Далее идут Узбекистан (31 416), Туркменистан (20 915), Кыргызстан (4 454), Таджикистан (3 864).

Стоит добавить, что за 10 месяцев текущего года Азербайджан принял 1 724 218 путешественников из разных стран мира.