Туристов в аэропортах Казахстана будут встречать ночные экспрессы

Власти Казахстана приняли ряд решений для привлечения в страну дополнительного потока туристов – так, путешественникам, прилетающим в аэропорт ночью, не придется ждать транспорта до утра – их встретят ночные экспресс-маршруты.

Казахстан по-прежнему уделяет огромное внимание развитию туризма, и не только в глобальных проектах, но и в мелочах – так, в правительстве страны внесли ряд интересных для туристов предложений.

К примеру, для того, чтобы путешественники в ночное время смогли безопасно и недорого добраться из аэропорта прибытия к центру крупных городов, где главным образом и сосредоточены все гостиницы, причем – не попадая в руки перевозчиков-нелегалов, в правительстве предложили ввести ночные маршруты экспресс-автобусов, которые будут курсировать из аэропорта в центр, передает Sputnik Казахстан.

Вскоре такие ночные экспресс-маршруты в центр мегаполисов начнут ходить во всех крупных городах страны, расписание их движения будет зависеть от времени прибытия каждого воздушного судна, что обеспечит должный комфорт и безопасность туристов, отметили в Минтуризма и спорта страны.

Еще одно планируемое нововведение - прибывающим в Казахстан гостям могут начать выдавать бесплатные SIM-карты для мобильных телефонов, что обеспечит им и связь, и интернет с первых часов пребывания в республике, отметили в министерстве.

На первый взгляд, новшества незначительные, однако с учетом того, что число иностранных гостей в стране за минувший 2024 год составило 15 млн человек против 10 млн внутренних путешественников, они приобретают совершенно иное значение.