Алматы привлечет туристов грандиозным курортом

В скором времени под Алматы откроется новый курорт мирового класса - затраты по строительству его транспортной и горнолыжной инфраструктуры возьмет на себя государство, после чего в проект вложится и бизнес.

В Казахстане прошла презентация плана развития Алматинского горного кластера, задача которого – привлечение на отдых в страну большего числа иностранных туристов, в том числе любителей активного зимнего отдыха.

Новый грандиозный план, согласно которому в кластере будет построено три туристические зоны и порядка 700 км горнолыжных трасс от Тургеня до Каскелена, уже оценил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отметив: государство займется строительством транспортной и горнолыжной инфраструктуры курортов, остальное будет предоставлено частному бизнесу с его инвестициями, передает Sputnik Казахстан.

"По оценкам экспертов, $1, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает $2 частных инвестиций в курортную инфраструктуру"

- Олжас Бектенов

Простор для инвестиций в новом проекте огромный - только в центральной зоне курорта, включающем Шымбулак и Бутаковку, только число подъемников вырастет с 16 до 58, а весь Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом во всей Центральной Азии, планируют власти страны.