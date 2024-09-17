Вестник Кавказа

Туристов в Абхазии предупредили о квазитропическом шторме

Туристов в Абхазии предупредили о квазитропическом шторме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода на черноморском побережье в ближайшие дни может быть опасной. МЧС Абхазии призывает туристов и местное население к осторожности. Кубани и Абхазии грозит квазитропический шторм.

На побережье Черного моря стремительно ухудшается погода, МЧС Абхазии просит жителей и туристов быть бдительными.

Спасатели выпустили рекомендации в связи с непогодой: от морских купаний стоит воздержаться, также лучше отказаться от поездок в горы. На море ожидается шторм, в реках - подъем уровня воды.

Синоптики обещают сильный ливень, грозу, усиление ветра до 27 м/с.

Квазитропический шторм может обрушиться на побережье, считает директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Он миниатюрный ураган, который характеризуется факторами, сходными по происхождению для больших ураганов, которые формируются на больших океанических пространствах. В Черном море подобные события происходят примерно в 10 лет один раз"

– Дбар

Среди причин опасной погоды - высокая температура воды в Черном море, с которой взаимодействует холодный воздух из Европы. Столкновение температур ведет к образованию огромной воронки - урагана, объяснил ученый.

Пик шторма придется на ночь со вторника на среду. При этом побережье Абхазии он затронет минимально, опаснее будет в Сочи, уточнил Дбар в эфире радио Sputnik.

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