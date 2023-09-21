Туристов на Бали обложат новым налогом

Власти Индонезии придумали новый налог для тех, кто собирается отдохнуть на курортном острове Бали – они будут платить за отходы, которые оставляют в ущерб экологии этого живописного места отдыха. Заодно налог отпугнет небогатых туристов.

Власти индонезийского курортного острова Бали с 14 февраля вводят новый туристический сбор в 150 тыс индонезийских рупий ($10), который будет расходоваться на экологию.

Как деликатно заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, налог нужен не для того, чтобы исключить бедноватых туристов, а для того, чтобы поддержать усилия по очищению Бали.

"Цель этого сбора – не фильтрация, а улучшение управления отходами, чтобы сделать Бали более устойчивым"

- Сандиага Уно

Также министр отметил, что в последнее время сами туристы все чаще выбирают для путешествий не Индонезию, а Таиланд и Вьетнам, и индонезийским чиновникам нужно быть "осторожнее", чтобы иметь возможность конкурировать на туристическом рынке.