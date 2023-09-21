Прямые авиарейсы на Бали будут летать из Алматы

В скором времени из Алматы на Бали начнут летать прямые авиарейсы казахстанской авиакомпании – этот вопрос на встрече обсудили председатель комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев и посол Индонезии в Казахстане д-р Мохамад Фаджроэль Рахман.
"В целях дальнейшего развития взаимоотношений и увеличения туристического потока между Казахстаном и Индонезией доктором Мохамадом Фаджроэлем было предложено открытие прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Бали. Стороны отметили установленную правовую базу, согласно которой назначенные авиакомпании каждой стороны имеют право выполнять до пяти еженедельных регулярных пассажирских рейсов между странами"
- комитет гражданской авиации Казахстана
По условиям договоренности для авиакомпаний Казахстана разрешены полеты в Джакарту и Денпасар (Бали). Авиакомпании Индонезии смогут летать в Астану и Алматы, передает Sputnik Казахстан.
Какие казахстанские авиакомпании будут выполнять пассажирские авиаперевозки, в сообщении не указывается.