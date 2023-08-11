Египетский Дахаб заменит российским туристам Бали?

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Долго одним из наиболее желанных направлений для туризма и “зимовки” фрилансеров был индонезийский остров Бали. Сейчас многие перешли ко второму по популярности варианту - Таиланду, некоторые рассматривают Вьетнам, Шри-Ланку и ЮАР. Однако в Египте есть курорт, который со временем может потеснить эти более распространенные варианты.

Введение ряда запретов, штрафов и налогов, депортация туристов и призывы ужесточить визовый режим привели к резкому спаду интереса россиян к острову Бали. К тому же самый популярный индонезийский курорт давно борется с овертуризмом, из-за которого растут цены и снижается качество отдыха.

Расположенный на восточном побережье Синайского полуострова Дахаб туристы пока знают плохо, однако это многообещающий пляжный курорт на Красном море, который может стать следующим Бали. За последние пять лет число российских и зарубежных туристов, приезжающих туда в поисках солнца и моря в зимние месяцы, выросло. Дахаб, который как и Шарм-эль-Шейх находится на берегу Акабского залива, может предложить солнечные пляжи, дайвинг, виндсерфинг и другие водные виды спорта, сравнительно недорогую стоимость жизни, йога-туры, яркую культуру и непринужденную атмосферу.

Подводная пещера Дахаба - испытание для дайверов

Новый документальный фильм Netflix "Вдохни поглубже" вызвал новую волну интереса к Дахабу, так как там располагается удивительная подводная пещера "Голубая дыра", окруженная коралловыми рифами. Чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова стала первой женщиной, проплывшей на одном вдохе арку, где пещера соединяется с морем на глубине чуть более 50 метров. Полная глубина этой пещеры превышает 130 метров. "Голубая дыра" привлекает опытных дайверов, но прибрежные воды Дахаба не ограничиваются лишь этим местом.

Для новичков есть менее опасные места для дайвинга, такие как Лайтхаус, Сад угрей и Каньон. Здесь доступны более 30 мест для погружения и более 20 дайв-центров, так что с уверенностью можно сказать, что что Дахаб - это рай для дайверов.

Дахаб также очень популярен у любителей кайтсерфинга и виндсерфинга. Поскольку в Дахабе есть все условия для этих видов спорта, здесь находится более дюжины школ, где можно обучиться рассекать волны под парусом или воздушным змеем.

Сколько стоит аренда жилья в Дахабе?

Стоимость жизни в Дахабе почти на 50% ниже, чем на Бали, средняя плата за аренду здесь составляет $350-$400 в месяц. Гостиницы среднего уровня будут стоить $10-$25 в сутки, а пятизвездочные варианты стоят $50-$90 за ночь. Местные блюда стоят $2-$5, а кофе около доллара. Стоимость коворкинга начинается от $6 в день или $115 в месяц, но чаще всего здесь просто работают из кафе (например Mojo Co-Work Café или Rockn Dahab Cowork Cafe). На случай перебоев с Wi-Fi многие приобретают местные SIM-карты. В этом году Дахаб вошел в семерку лучших новых мест в Африке для фрилансеров и почти вошел в десятку самых популярных городов Африки среди "цифровых кочевников".

Темп жизни в Дахабе более медленный и спокойный по сравнению с шумными египетскими городами, такими как Каир. Сообщество здесь небольшое, но активное, в основном жизнь кипит на набережной. Рынки ремесленников и оживленные рестораны самой разнообразной кухни от немецких пекарен и итальянских закусочных до ливанских забегаловок и египетских ресторанов. Иногда здесь проводятся вечеринки и фестивали, каждую неделю проходит вечер открытого микрофона.

Что нужно для поездки в Дахаб?

Дахаб находится в 85 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, добраться можно на рейсовом автобусе. В Дахаб также можно доехать на автобусе из Табы (в 175 км к югу). В первую очередь нужен загранпаспорт, действующий еще хотя бы полгода. Медицинская страховка не обязательна, но ее стоит оформить. Коронавирусные сертификаты не нужны. Так как Дахаб расположен на Синайском полуострове, российским туристам виза не нужна: если длительность поездка не превышает 15 дней, на границе ставится “синайский штамп”. Но для выезда в Каир, Александрию, Луксор и другие места за пределами полуострова, нужно оформлять визу. Виза на месяц стоит $25, сделать ее можно в аэропорту или заранее в посольстве, можно продлить до 90 дней. В этом году появилась виза на 5 лет за $700, позволяющая находиться до 90 дней за поездку.

Что посмотреть в Дахабе?

Путешественники, желающие узнать, как было на том же Бали 20 лет назад, когда еще не появилась куча модных кафе, могут съездить в Дахаб. Но без минусов никуда, есть одно существенное отличие: поскольку Египет не такой зеленый, как азиатские страны, местность в Дахабе пустынная и высоких водопадов здесь нет (до единственного водопада страны Вади-эль-Райан от курорта ехать далеко). Но тем не менее здесь есть чем заняться и куда съездить.

Дахаб по-арабски значит “золото”, такое название деревушка получила из-за своих прекрасных пляжей. На них сосредоточены главные развлечения, самые туристические пляжи - Лагуна Бич и Лайтхаус. Если не хочется нырять с аквалангом, можно взять в аренду трубку для снорклинга - в Красном море очень разнообразный подводный мир, в том числе очень красивые кораллы. Из других водных развлечений - каякинг и прогулки на лодке или яхте.

В Дахабе несколько туристических районов (Масбат, Машраба, Медина, Лайтхаус Бич) в северной части города в районе Ассала живут бедуины.

Можно съездить в еще один курорт Нувейба (68 км от Дахаба). Между Дахабом и Нувейбой находится красивый национальный парк Рас Абу Галум, там также есть места для дайвинга и бедуинская деревня. Также стоит съездить в заповедник Рас Мохаммед, там есть соленое озеро желаний, интересные геологические образования и одни из самых красивых коралловых рифов Красного моря.

В Синайских горах можно посетить несколько каньонов и монастырь Святой Екатерины. А так как Дахаб - это ближайший туристический город к горе Синай, то стоит обязательно встретить на ней рассвет, совершив ночное восхождение по тропе паломников.

Кроме того, из Дахабы часто устраиваются экскурсии и кемпинги в пустыне, прогулки на верблюдах. В горах Вади-Гнай занимаются скалолазанием.