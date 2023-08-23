Туристка насмерть сорвалась с водопада в горах Ингушетии

Опубликовано: 16:57, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительница Пятигорска сорвалась с горы у Ляжгинского водопада в Ингушетии. По словам свидетелей, она пыталась сделать селфи.

Трагедия произошла неподалеку от Ляжгинского водопада, где насмерть разбилась туристка из Пятигорска. По словам свидетелей случившегося, девушка пыталась сделать селфи.

«Несчастный случай произошел сегодня в 12:35, женщина отправилась в поход – возле Ляжгинского водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30-метровой высоты»

– МЧС республики

Прибывшим на место спасателям и врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей. В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства дела.