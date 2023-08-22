Трагедия на Сырдарье: в Казахстане опрашивают семьи погибших женщин и детей

Опубликовано: 15:00, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: акимат Туркестанской области

Полицейские проводят опрос свидетелей трагического инцидента, произошедшего накануне вечером в Туркестанской области. Тогда во время купания в реке Сырдарье утонули восемь детей и три женщины.

В Казахстане устанавливаются причины страшной гибели женщин и детей, утонувших накануне в Сырдарье. Полицейские опрашивают свидетелей ЧП – то есть родственников погибших, так как чужих людей на месте событий не было.

По словам главы МЧС Сырыма Шарипханова, все очевидцы пребывают в шоковом состоянии: ведь у них на глазах река убила восемь несовершеннолетних и трех женщин – 11 из 20 отдыхавших на берегу реки человек. Они были из четырех родственных друг другу семей.

"По всей видимости, там имеется воронка, углубление. Сырдарья – такая река, которая периодически меняет свое русло, скорость движения воды. Есть различные завихрения – может быть, такая ситуация, когда люди не знали. Возможно, они раньше там плавали – было знакомое место"

– Сырым Шарипханов

Министр напомнил всем, что купаться можно только в местах, проверенных и оборудованных специалистами.

На сегодняшний день спасатели нашли 9 тел. В воде остаются тела двух детей, их ищут.