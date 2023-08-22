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Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей
© Фото: Акимат Туркестанской области
В Туркестанской области Казахстана в реке Сырдарья накануне утонули пятеро детей и шестеро взрослых, что привело к трагедии с четрьмя родственными семьями, стало известно сегодня.

Накануне вечером, купаясь в Сырдарье, утонули 11 из 20 человек родственников четырех семей, приехавших отдохнуть на береге реки. В числе погибших – пятеро детей и шестеро взрослых, сообщает администрация региона.

Отдыхающих подвело то, что на первый взгляд река выглядит совершенно безопасно, хотя в реальности здесь очень сильное течение, а дно полно неожиданностей, к тому же оно илистое и скользкое, говорят местные жители, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что население неоднократно предупреждали о запрете купания в необорудованном и опасном месте, приехавшие ринулись в воду, что закончилось трагедией: спасатели извлекли из воды тела восьмерых человек, поиски еще трех утонувших продолжаются, в  них задействованы 144 человека.

Акимат области окажет всю необходимую помощь семьям погибших - на месте трагедии создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии.

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