Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Опубликовано: 9:36, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Акимат Туркестанской области

В Туркестанской области Казахстана в реке Сырдарья накануне утонули пятеро детей и шестеро взрослых, что привело к трагедии с четрьмя родственными семьями, стало известно сегодня.

Накануне вечером, купаясь в Сырдарье, утонули 11 из 20 человек родственников четырех семей, приехавших отдохнуть на береге реки. В числе погибших – пятеро детей и шестеро взрослых, сообщает администрация региона.

Отдыхающих подвело то, что на первый взгляд река выглядит совершенно безопасно, хотя в реальности здесь очень сильное течение, а дно полно неожиданностей, к тому же оно илистое и скользкое, говорят местные жители, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что население неоднократно предупреждали о запрете купания в необорудованном и опасном месте, приехавшие ринулись в воду, что закончилось трагедией: спасатели извлекли из воды тела восьмерых человек, поиски еще трех утонувших продолжаются, в них задействованы 144 человека.

Акимат области окажет всю необходимую помощь семьям погибших - на месте трагедии создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии.