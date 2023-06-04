РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турист из Пензенской области умер в Абхазии

Рицинский национальный заповедник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первая жертва летнего туристического сезона в Абхазии – в Юпшарском каньоне недалеко от Гагр под смертельным камнепадом оказался житель Пензенской области. Его землячка получила перелом ноги и находится в одной из абхазских больниц.

Как рассказали сегодня в МЧС Абхазии, группа российских туристов попала под камнепад недалеко от Гагр, один человек погиб.

Уточняется, что несчастный случай произошел в Юпшарском каньоне. Туристический УАЗ проезжал по каньону, когда с гор на него обрушились камни. Один из камней лишил жизни 27-летнего россиянина из Пензенской области.

Сидевшая рядом с ним 28-летняя жительница Пензы получила серьезное ранение – камни перебили ей кости ноги.

В настоящее время выжившая находится в одной из абхазских больниц.

Что вызвало смертельный камнепад в горах Абхазии, в МЧС республики не уточнили.

Отдых в Абхазии 2023. Что обязательно нужно знать перед поездкой?

Отдых в Абхазии 2023. Что обязательно нужно знать перед поездкой?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version