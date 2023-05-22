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Турецкую провинцию Кахраманмараш снова тряхнуло почти на пять баллов

Турецкую провинцию Кахраманмараш снова тряхнуло почти на пять баллов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецкой провинции Кахраманмараш сегодня вечером снова произошло довольно мощное землетрясение – его магнитуда составляла 4,7.

Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш было зарегистрировано очередное довольно сильное землетрясение, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) .

Подземные толчки были отмечены в 19:06 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, сообщило ведомство в Twitter, передает РИА Новости.

Сведений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

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