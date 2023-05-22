Турецкую провинцию Кахраманмараш снова тряхнуло почти на пять баллов

Опубликовано: 20:21, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой провинции Кахраманмараш сегодня вечером снова произошло довольно мощное землетрясение – его магнитуда составляла 4,7.

Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш было зарегистрировано очередное довольно сильное землетрясение, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) .

Подземные толчки были отмечены в 19:06 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, сообщило ведомство в Twitter, передает РИА Новости.

Сведений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.