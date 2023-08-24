Турецкую Малатью потрясло пятибалльное землетрясение

Опубликовано: 9:24, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турцию не прекращают сотрясать подземные толчки – сегодня утром досталось востоку страны, в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.

Сегодня утром жители турецкой провинции Малатья снова испытали на себе новое землетрясение – оно было сильнее, чем предыдущие, его магнитуда составляла 5 баллов.

Как сообщило в одной из соцсетей управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы на востоке страны в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени, передает РИА Новости

Очаг землетрясения находился на глубине 7 км, о жертвах и разрушениях не сообщается, добавили в AFAD.

В то же время настораживает тот факт, что постепенно подземные толчки становятся сильнее – их магнитуда плавно, но все же растет.