Турецкую Малатью потрясло пятибалльное землетрясение

Турцию не прекращают сотрясать подземные толчки – сегодня утром досталось востоку страны, в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.
Сегодня утром жители турецкой провинции Малатья снова испытали на себе новое землетрясение – оно было сильнее, чем предыдущие, его магнитуда составляла 5 баллов.
Как сообщило в одной из соцсетей управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы на востоке страны в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени, передает РИА Новости
Очаг землетрясения находился на глубине 7 км, о жертвах и разрушениях не сообщается, добавили в AFAD.
В то же время настораживает тот факт, что постепенно подземные толчки становятся сильнее – их магнитуда плавно, но все же растет.