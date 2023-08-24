РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкую Малатью потрясло пятибалльное землетрясение

Турецкую Малатью потрясло пятибалльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турцию не прекращают сотрясать подземные толчки – сегодня утром досталось востоку страны, в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.

Сегодня утром жители турецкой провинции Малатья снова испытали на себе новое землетрясение – оно было сильнее, чем предыдущие, его магнитуда составляла 5 баллов.

Как сообщило в одной из соцсетей управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы на востоке страны в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени, передает РИА Новости

Очаг землетрясения находился на глубине 7 км, о жертвах и разрушениях не сообщается, добавили в AFAD.

В то же время настораживает тот факт, что постепенно подземные толчки становятся сильнее – их магнитуда плавно, но все же растет.

Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1350 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version