Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

Опубликовано: 14:25, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая провинция Кайсери сегодня пережила землетрясение. Магнитуда явления - 4,7. По некоторым данным, есть пострадавшие.

Юг Турции потрясло новое землетрясение сегодня.

Во вторник в 13.17 подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы в Сарызе провинции Кайсери, следует из информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны. Глубина залегания очага природного явления составила чуть более 7 км.

Также сообщается, что на место ЧП были направлены спасатели, пострадавшие получили необходимую помощь.