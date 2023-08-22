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Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкая провинция Кайсери сегодня пережила землетрясение. Магнитуда явления - 4,7. По некоторым данным, есть пострадавшие.

Юг Турции потрясло новое землетрясение сегодня.

Во вторник в 13.17 подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы в Сарызе провинции Кайсери, следует из информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны. Глубина залегания очага природного явления составила чуть более 7 км.

Также сообщается, что на место ЧП были направлены спасатели, пострадавшие получили необходимую помощь.

Сейсмолог: Турция стоит на пороге сильных землетрясений

Сейсмолог: Турция стоит на пороге сильных землетрясений

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