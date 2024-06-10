Вестник Кавказа

Турецкую Малатью потрясло на 4,4

Турецкую Малатью потрясло на 4,4
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой Малатье. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Сейсмологи сообщают, что в турецкой Малатье были зафиксированы подземные толчки. Они составили 4,4. Очаг располагался на глубине семи километров. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясения в Турции – это частое природное явление, связанное с геологическим расположением страны, находящейся на границе Евразийской и Африканской тектонических плит.

Так, в течение многих столетий Турция пережила множество сильных землетрясений, которые нанесли значительный ущерб населенным пунктам и вызвали огромные потери. 

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