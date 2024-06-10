В высокогорном районе Грузии произошли еще два землетрясения

В том же высокогорном регионе на западе Грузии - в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – с интервалом в 7 минут произошли еще два землетрясения, которые были мощнее, чем первое сегодня в 17:16 по местному времени – это могут быть его афтершоки.

Землетрясения в горах на западе Грузии становятся чаще и мощнее – сегодня вечером в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети были зафиксированы еще два подземных толчка – они прошли с интервалом в 7 минут и были мощнее, чем предыдущее, сообщает сайт Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр первого из них, которое было зафиксировано в 19:42 повремени Тбилиси (18:42 мск), находился на глубине 5 км, его магнитуда составила 4,4. Буквально через считанные минуты, в 19:49 (18:49 мск) за ним последовал еще один подземный толчок магнитудой 4, который мог быть афтершоком, передает Sputnik Грузия.

К счастью, как и дневное, новые землетрясения обошлись без разрушений и пострадавших, говорится в сообщении центра.