В горах Грузии вновь зафиксировали землетрясение

Спустя десять дней в горах на западе Грузии сегодня вновь было зафиксировано землетрясение – его магнитуда составила 3,8, а эпицентр находился в районе села Ири в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.

Грузинские сейсмологи сегодня в 17:16 по времени Тбилиси (16:16 мск) спустя 10 дней снова зафиксировали землетрясение в высокогорном районе Грузии Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, сообщает сайт Национального центра сейсмического мониторинга.

Магнитуда новых подземных толчков составила 3,8, а его эпицентр находился у села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), передает Sputnik Грузия.

Глубина залегания очага составляла 7 км, сообщили сейсмологи.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 6 июня грузинские сейсмологи зафиксировали сейсмическую активность в районе города Они в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, которые могут быть афтершоком большого ночного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в 08:06 по местному времени на западе Грузии, очаг залегал на глубине 4 км.