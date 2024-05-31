Запад Грузии вновь трясет

Запад Грузии продолжают сотрясать подземные толчки – сегодня грузинские сейсмологи вновь зафиксировали сейсмическую активность в районе города Они в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, которые могут быть афтершоком ночного землетрясения в вторник.

Подземные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в 08:06 по местному времени на западе Грузии, пишет Telegram-канал Sputnik Грузия.

"Эпицентр землетрясения был в 2 км от села Цхмори неподалеку от города Они. Очаг залегал на глубине 4 км"

- Telegram-канал Sputnik Грузия

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в ночь с понедельника на вторник, 4 июня, регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети на севере Грузии потрясли мощные подземные толчки магнитудой 5,4, эпицентр которых находился недалеко от грузинского города Они. В результате на нескольких домах там появились трещины. Очевидно, сегодняшнее землетрясение – афтершок "большого" подземного катаклизма в регионе.