Грузию потрясло сильное землетрясение

Минувшая ночь оказалась беспокойной для жителей севера Грузии – два региона страны потрясли мощные подземные толчки магнитудой 5,4, эпицентр которых находился недалеко от грузинского города Они.

Минувшей ночью грузинские сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение, которое произошло в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети на севере Грузии, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Магнитуда подземных толчков составляла 5,4, очаг природного катаклизма залегал на глубине в 10 км, а эпицентр землетрясения находился в 9 км к юго-востоку от города Они, передает Trend.

Как землетрясение ощущалось на поверхности, не сообщается, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.