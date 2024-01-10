Турецкий чай завоевывает мир

Чай родом из Турции постепенно завоевывает мировую популярность: только за два месяца нынешнего года его экспорт из страны вырос на 85% и он успешно продается в 85 странах мира.

Турецкий чай становится все более популярным во всем мире: объем его экспорта из страны за первые два месяца 2024 года вырос почти в два раза, превысив отметку в $6 млн, сообщил замглавы правления Ассоциации экспортеров восточно-черноморского региона Турции (DKİB) Шабан Тургут.

"В январе-феврале текущего года было продано за рубеж 1347 т чая на общую сумму в $6 млн 63 тыс. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт чая из Турции вырос на 104% в натуральном выражении и на 85% в денежном эквиваленте"

- Шабан Тургут

Сейчас турецкий чай прекрасно продается в 85 странах мира, а лидерами по его закупкам стали Бельгия, США и Великобритания – только одна Бельгия закупила ароматного напитка на $2 млн 825 тыс, поставки в США и Великобританию превышают суммы в полмиллиона долларов.

Турецкий чай с удовольствием пьют в Мавритании, Японии, Либерии, Хорватии, Камеруне, Нигерии, Сирии, Чили, Египте, на Кубе и в ряде других стран мира, добавил Тургут.