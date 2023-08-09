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Турцию вновь трясет

Турцию вновь трясет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новое землетрясение произошло на территории Турции. Магнитуда составила 4,4, очаг толчков залегал на глубине 12,1 км в районе Ешилюрт восточной провинции Малатья.

В провинции Малатья, расположенной в восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявили в ведомстве, магнитуда составила 4,4. Очаг подземных толчков располагался на глубине 12,1 км.

Там же добавили, что землетрясение было зарегистрировано в районе Ешилюрт в 20:01 мск.

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