Турцию вновь трясет

Опубликовано: 21:51, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое землетрясение произошло на территории Турции. Магнитуда составила 4,4, очаг толчков залегал на глубине 12,1 км в районе Ешилюрт восточной провинции Малатья.

В провинции Малатья, расположенной в восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявили в ведомстве, магнитуда составила 4,4. Очаг подземных толчков располагался на глубине 12,1 км.

Там же добавили, что землетрясение было зарегистрировано в районе Ешилюрт в 20:01 мск.