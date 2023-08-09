Турцию вновь трясет

Новое землетрясение произошло на территории Турции. Магнитуда составила 4,4, очаг толчков залегал на глубине 12,1 км в районе Ешилюрт восточной провинции Малатья.
В провинции Малатья, расположенной в восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Как заявили в ведомстве, магнитуда составила 4,4. Очаг подземных толчков располагался на глубине 12,1 км.
Там же добавили, что землетрясение было зарегистрировано в районе Ешилюрт в 20:01 мск.