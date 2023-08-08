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Каспийское море потрясло глубинное землетрясение

Каспийское море потрясло глубинное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Каспий потрясло на 3,2, сообщает НАНА. Очаг землетрясения располагался на глубине 68 км.

Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА проинформировал о произошедших на дне Каспия подземных толчках, магнитуда которых составила 3,2.

«Землетрясение произошло в 19:48 по местному времени на глубине 68 километров»

 –  пресс-служба центра

Известно, что Каспий относится к сейсмически активному региону. В частности, азербайджанском секторе есть много очагов землетрясений, которые располагаются на разной глубине.

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