Каспийское море потрясло глубинное землетрясение

Каспий потрясло на 3,2, сообщает НАНА. Очаг землетрясения располагался на глубине 68 км.
Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА проинформировал о произошедших на дне Каспия подземных толчках, магнитуда которых составила 3,2.
«Землетрясение произошло в 19:48 по местному времени на глубине 68 километров»
– пресс-служба центра
Известно, что Каспий относится к сейсмически активному региону. В частности, азербайджанском секторе есть много очагов землетрясений, которые располагаются на разной глубине.