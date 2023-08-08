Каспийское море потрясло глубинное землетрясение

Опубликовано: 20:38, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каспий потрясло на 3,2, сообщает НАНА. Очаг землетрясения располагался на глубине 68 км.

Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА проинформировал о произошедших на дне Каспия подземных толчках, магнитуда которых составила 3,2.

«Землетрясение произошло в 19:48 по местному времени на глубине 68 километров»

– пресс-служба центра

Известно, что Каспий относится к сейсмически активному региону. В частности, азербайджанском секторе есть много очагов землетрясений, которые располагаются на разной глубине.