Землетрясение магнитудой почти 5 произошло в Турции

Опубликовано: 18:35, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в центре Турции. Эпицентр, по данным сейсмологов, располагался неподалеку от города Конья.

Достаточно серьезное землетрясение случилось в Турции. Его магнитуда достигла 4,9.

Сейсмологи уточняют, что эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 26 км от города Конья (на северо-восток). Глубина залегания очага – 8 км.

Есть ли пострадавшие и насколько сильным было землетрясение, не уточняется. Отметим, что в Конье живет порядка 875 тыс человек.