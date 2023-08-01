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Землетрясение магнитудой почти 5 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой почти 5 произошло в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в центре Турции. Эпицентр, по данным сейсмологов, располагался неподалеку от города Конья.

Достаточно серьезное землетрясение случилось в Турции. Его магнитуда достигла 4,9.

Сейсмологи уточняют, что эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 26 км от города Конья (на северо-восток). Глубина залегания очага – 8 км.

Есть ли пострадавшие и насколько сильным было землетрясение, не уточняется. Отметим, что в Конье живет порядка 875 тыс человек.

Действия при землетрясении: основные правила поведения

Действия при землетрясении: основные правила поведения

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