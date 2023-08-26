Опубликовано: 12:12, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой провинции произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,7, очаг подземных толчков располагался на глубине 10,88 км.

В провинции Адыяман, которая находится в юго-восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявили в ведомстве, магнитуда подземных толчков составила 3,7. Очаг располагался на глубине 10,88 км.

Землетрясение было зарегистрировано в районе Синджик в 10:34 мск (совпадает с местным).

Стоит добавить, что в Турции в последнее время прибавилось количество последних толчков. В начале года в стране произошло мощное землетрясение, жертвами которой стали десятки тысяч человек.