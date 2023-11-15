Вестник Кавказа

Турцию потрясло на 4,8

Турцию потрясло на 4,8
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали в Турции землетрясение. Его магнитуда составила 4,8.

Турецкую Малатью потрясло землетрясение. По данным местных сейсмологов, магнитуда его составила 4,8.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 7 км. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что в минувшую среду местный сейсмолог предрек новую волну землетрясений, которая прокатится по востоку страны и, в том числе, затронет Стамбул. Согласно его прогнозу магнитуда этих землетрясений составит 7,4.

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