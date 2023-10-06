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Турция ударила по террористам в Сирии

Турция ударила по террористам в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны нанесли удары по сирийским нефтяным скважинам и хранилищам контролируемым Рабочей партией Курдистана. Было ликвидировано несколько десятков террористических объектов.

Министерство национальной обороны Турции на своем официальном сайте опубликовало заявление об уничтожении нескольких террористических объектов на территории Сирии.

В пресс-релизе сказано, что вооруженные силы турецкой армии нанесли удары по нефтяным скважинам, складам, убежищам и нефтехранилищам сирийского отделения Рабочей партии Курдистана. В ходе военной операции были уничтожены 30 наземных целей.

Минобороны отмечает, что армия действовала в рамках 51 статьи ООН, в которой говорится о праве использования вооруженной обороны в случае нападения на страну.

Также в своем заявлении ведомство указало на то, что будет применять военную силу против курдских террористов до тех пор, пока все они не будут уничтожены.

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