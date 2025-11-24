Турция стремится возобновить переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной

Турция нацелена восстановить переговорный процесс в Стамбуле между Москвой и Киевом, однако информации о сроках пока нет.

Анкара настроена возобновить стамбульский формат переговоров между РФ и Украиной. Соответствующее стремление было озвучено в ходе разговора лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В ходе беседы господин президент (Эрдоган – ред.) подтвердил готовность Анкары вновь принять переговорный процесс в Стамбуле. Мы исходим именно из этой позиции турецкого лидера"

– источник в дипведомстве Турции

Однако, как отметили в дипведомстве Турции, конкретных деталей по запуску нового раунда переговоров сторон пока нет, передает РИА Новости.

Напомним, что Москва и Киев провели три раунда переговоров на площадке в Стамбуле. Стороны пришли к соглашениям по гуманитарным вопросам, а также обменялись меморандумами по урегулированию.