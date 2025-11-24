Вестник Кавказа

Турция стремится возобновить переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция нацелена восстановить переговорный процесс в Стамбуле между Москвой и Киевом, однако информации о сроках пока нет.

Анкара настроена возобновить стамбульский формат переговоров между РФ и Украиной. Соответствующее стремление было озвучено в ходе разговора лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.   

"В ходе беседы господин президент (Эрдоган – ред.) подтвердил готовность Анкары вновь принять переговорный процесс в Стамбуле. Мы исходим именно из этой позиции турецкого лидера"

– источник в дипведомстве Турции 

Однако, как отметили в дипведомстве Турции, конкретных деталей по запуску нового раунда переговоров сторон пока нет, передает РИА Новости. 

Напомним, что Москва и Киев провели три раунда переговоров на площадке в Стамбуле. Стороны пришли к соглашениям по гуманитарным вопросам, а также обменялись меморандумами по урегулированию.

