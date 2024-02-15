Турция сокращает поставки в Россию

Объем экспорта Турцию в Россию в январе этого года сократился на 30% и составил $551 млн. Больше всего спад произошел в сфере поставок химпрома.

Турецкий экспорт в Россию значительно сократился в январе 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции поставки уменьшились более чем на 30% и приблизились к $551 млн. В 2023 году этот объем составил более $792 млн.

По информации госстата Турции, который проводит подсчеты в свободных экономических зонах, падение составило 39%.

Уточняется, что падение в сфере химпрома составил более 41%.

Овощи и фрукты из Турции поставлялись в Россию в январе на 20% меньше, автомобили на 7,6%.

Также значительно упали показатели поставок в машиностроении и бытовой техники.