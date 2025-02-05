Турция согласовала с Ираком меры по приграничной безопасности

Глава турецкой разведки в ходе визита в Багдад обсудил с иракскими коллегами меры по обеспечению безопасности на границе и совместной борьбе с терроризмом, получив их всестороннюю поддержку.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын находится с визитом в столице Ирака Багдаде, где он уже провел ряд двусторонних встреч по вопросам приграничной безопасности и совместной борьбы с терроризмом.

Калын встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, а также с президентом страны Абдуллатифом Джамалем Рашидом, на встрече присутствовал и вице-премьер и министр иностранных дел страны Фуад Хусейн, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Стороны обсудили вопросы безопасности границ и меры, которые необходимо предпринять для освобождения региона от терроризма. Руководство Ирака выразило всестороннюю поддержку Турции в борьбе с терроризмом и выступило со своими предложениями по расширению двустороннего сотрудничества в укреплении региональной стабильности.

Также глава MIT провел переговоры с министром обороны Ирака Сабитом Бишаром, главой Национальной разведывательной службы Хамидом Шатри, лидером Альянса за суверенитет Хамисом аль-Ханджаром и спикером парламента Махмудом Машхадани.

Напомним, ранее мы писали о том, что в апреле в турецкой Анталье на полях 4-го Дипломатического форума прошло 5-е заседание Механизма безопасности высокого уровня Турция-Ирак, в ходе которого главы МИД двух стран обсудили дополнительные шаги в этом направлении.

Во встрече приняли участие делегации двух стран, возглавляемые министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его иракским коллегой Фуадом Хусейном, в их состав вошли представители министерств иностранных дел, оборонных ведомств и разведывательных служб двух стран.