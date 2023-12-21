Турция рассмотрит заявку Швеции в НАТО в ближайшее время

Власти Турции готовы изучить заявку Швеции в НАТО в течение ближайших недель.

Турецкие парламентарии готовы включить в свою повестку заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели. Такую информацию озвучил глава правящей партии республики Абдула Гюллер.

Он отметил, что рассмотрение заявки может состояться после того, как депутаты выйдут с новогодних каникул. Предположительно это может произойти после 16 января.

Ранее отмечалось, что все страны уже согласовали вступление Швеции в НАТО кроме Венгрии и Турции. Некоторые официальные лица заявляют, что подтверждение заявки должно скоро состояться.