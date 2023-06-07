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Турция призвала Швецию принять конкретные шаги для НАТО

Турция призвала Швецию принять конкретные шаги для НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе со шведским коллегой заявил, что Стокгольм должен принять конкретные шаги для вступления в НАТО.

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, сообщает TurkicWorld.

В беседе с главой шведского внешнеполитического ведомства Фидан напомнил, что Стокгольм для вступления в НАТО должен принять конкретный шаги.

Ранее Верховный суд Швеции объявил об экстрадиции одного из членов Рабочей партии Курдистана в Турцию.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новое правительство страны. Вместо Мевлюта Чавушоглу министром стал Хакан Фидан.

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