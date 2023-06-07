Опубликовано: 21:41, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе со шведским коллегой заявил, что Стокгольм должен принять конкретные шаги для вступления в НАТО.

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, сообщает TurkicWorld.

В беседе с главой шведского внешнеполитического ведомства Фидан напомнил, что Стокгольм для вступления в НАТО должен принять конкретный шаги.

Ранее Верховный суд Швеции объявил об экстрадиции одного из членов Рабочей партии Курдистана в Турцию.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новое правительство страны. Вместо Мевлюта Чавушоглу министром стал Хакан Фидан.