Турция призвала ПАСЕ утвердить полномочия делегации Азербайджана

Парламент Турции осуждает предвзятое отношение ПАСЕ к делегации из Азербайджана и призывает Совет Европы пересмотреть решение в ближайшее время.

Член турецкого парламента Нуман Куртулмуш выступил с заявлением, в котором осудил предвзятые действия ПАСЕ в отношении азербайджанской делегации.

Слова спикера были опубликованы на сайте парламента республики.

“Великое национальное собрание (парламент) Турции призывает ПАСЕ решительно защищать принципы, которые она поддерживает, быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой, и утвердить полномочия делегации Азербайджана”

- Нуман Куртулмуш

Он подчеркнул, что решение ассамблеи вызывает у него разочарование и он ждет, что в ближайшее время решение будет пересмотрено.

Куртулмуш также напомнил, что Азербайджанская Республика является членом ПАСЕ с 2001 года и за это время внесла свой значимый вклад в развитие организации. А также помогла сохранить разнообразие культур и наладить диалог между ними.