Турция призвала ПАСЕ утвердить полномочия делегации Азербайджана

Член турецкого парламента Нуман Куртулмуш выступил с заявлением, в котором осудил предвзятые действия ПАСЕ в отношении азербайджанской делегации.
Слова спикера были опубликованы на сайте парламента республики.
“Великое национальное собрание (парламент) Турции призывает ПАСЕ решительно защищать принципы, которые она поддерживает, быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой, и утвердить полномочия делегации Азербайджана”
- Нуман Куртулмуш
Он подчеркнул, что решение ассамблеи вызывает у него разочарование и он ждет, что в ближайшее время решение будет пересмотрено.
Куртулмуш также напомнил, что Азербайджанская Республика является членом ПАСЕ с 2001 года и за это время внесла свой значимый вклад в развитие организации. А также помогла сохранить разнообразие культур и наладить диалог между ними.