Турция приложит усилия для продления зерновой инициативы

Опубликовано: 19:54, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продлить зерновую сделку не оставляют попыток в Турции. Глава Минобороны Турции сообщил, что страна продолжит усилия, направленные на продолжение действия гуманитарной черноморской инициативы.

Усилия по пролонгации зерновой сделки будут продолжены, заверил сегодня глава Минобороны Турции Яшар Гюлер украинскую сторону.

"Министр Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской зерновой инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и ее пользе для всего человечества. Он вновь сообщил, что наша страна [Турция] продолжит конструктивные инициативы для продления зерновой сделки"

– Минобороны страны

Черноморская инициатива заканчивается 17 июля, российская сторона не видит причин для ее пролонгации, так как сделка работает в одностороннем режиме.